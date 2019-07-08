Galatasaray, Selçuk İnan'la 1 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre tecrübeli orta saha sarı-kırmızılardan 4 milyon TL maaş alacak.

Sözleşmesi uzatılan Selçuk İnan'dan açıklamalar VİDEO



MAAŞI DÜŞÜRÜLDÜ

Selçuk İnan ile yapılan mukavelede 34 yaşındaki yıldızın ücretinde önemli bir düşüş yaşandığı görüldü. Bir önceki sözleşmesinde yılda 2,9 milyon euro (19 Milyon TL) garanti ücret kazanan

Gatasaray Selçuk inan'ın sözleşmesini uzattı VİDEO



KULÜPTEN AÇIKLAMA

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcumuz Selçuk İnan'ın sözleşmesi 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Buna göre Futbolcuya ilgili sezon için 4.000.000 TL net sabit transfer ücreti ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.