Gattuso: Boca'yı eşim istemediği için reddettim

İtalyan futbolunun efsanelerinden Gennaro Gattuso geçmişte yaşadığı bir transfer macerasını eşi istemediği için kabul etmediğini anlattı.

"EŞİM GİTMEMİ İSTEMEDİ, BEN DE REDDETTİM"

Marca Claro'ya konuşan Gattuso 2012 yılında Arjantin devi Boca Juniors'tan teklif aldığını ancak bunu geri çevirdiğini aktardı. Gattuso açıklamasında, "Her zaman Boca'yı çok sevdiğimi söylemişimdir. Boca'ya karşı oynadım ve onlara karşı Kıtalararası Kupa'yı kazandım. 2012 yılında Boca'dan teklif geldi ve hemen aileme danıştım. Bizim evin reisi eşimdir. O gitmemi istemedi ve ben de gitmedim. Çocuklarımız o zaman küçüktü ve ailem de oraya gitmek için çok uygun görünmüyordu" sözlerini kullandı.

Şimdilerde Napoli'nin teknik direktörlük görevini yapan Gennaro Gattuso, 2012 yılında Milan'dan sonra İsviçre ekibi Sion'a transfer olmuş ve sonrasında aynı takımda teknik direktör olmuştu.

Teknik direktörlük kariyerinde ise Sion'un ardından Palermo, OFI Girit, Pisa, Milan ve son olarak Napoli'de teknik direktörlük yaptı.