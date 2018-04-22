Gattuso futbolcularını fırçaladı

İtalya Serie A'da sürpriz bir şekilde sahasında lig sonuncusu Benevento'ya mağlup olan Milan'da işler iyi gitmiyor. Teknik direktör Gennaro Gattuso ile sözleşme yeniledikten sonra 6 maçını kazanamayan Milan'da son alınan Benevento yenilgisinin ardından Gattuso, futbolcularını eleştirdi.

BU APTALLIK YÜZÜNDEN TARAFTARDAN ÖZÜR DİLEMELİYİZ

Maçın ardından konuşan İtalyan teknik direktör, ''Futbolcular taraftarlardan özür dilemeli. Takım hiç istekli oynamadı, sahada ruhsuz bir takım vardı. Bu aptallık yüzünden taraftarlardan özür dilemeliyiz.'' dedi.

''ÇALHANOĞLU'NUN OLMAMASI BAHANE DEĞİL''

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı nedeniyle Benevento maçını kaçırmasının kendilerini yaraladığını söyleyen Gattuso, ''Bu periyotta Hakan Çalhanoğlu gibi önemli oyuncularımızı da kaybettik ama bu bir bahane olmamalı. Sahada resmen bir müzik grubu gibi davrandık'' şeklinde konuştu.