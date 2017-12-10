Gattuso: Hakan Çalhanoğlu'nu istemediğimi söylemedim

Ligin 16. haftasında karşılaşacakları Bologna maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Milan Teknik Direktörü Gattuso, milli futbolcu Çalhanoğlu ile Portekizli forvet Silva’nın takımdan gönderileceği haberlerine tepki gösterdi.

HAKAN'I İSTEMEDİĞİMİ SÖYLEMEDİM

Bu haberlerin doğru olmadığını ifade eden Gattuso, "Andre Silva ve Hakan Çalhanoğlu'nun gitmeleri gerektiği yönünde bir şey söylemedim. Bunlar yanlış. Benim görevim her oyuncumu en iyi form düzeyine taşımak ve onlardan maksimum yararlanmak." dedi.

Milan’ın başına geçtiğinden bu yana çıktığı 2 maçta 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan genç teknik adam, yönetimin kendisinin arkasında olduğunu belirterek, daha rahat bir şekilde çalışmak için galibiyetlere ihtiyaçları olduğunu söyledi.