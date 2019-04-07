Gattuso: Juventus'a yenilmeyi hak etmedik

Milan'ın teknik direktörü Gennardo Gattuso, Juventus'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Hakeme eleştiriler yapan Gennaro Gattuso, "Hakemler hakkında konuşmak istemiyorum ancak Juventus'a yenilmeyi hak etmedik. Hakemlerin iyi niyetli olduğuna inanıyorum. Böyle inanmazsam, bu işi yapmamın bir anlamı olmaz ama bu maçta yenilmeyi hiç hak etmedik" dedi.

Gennaro Gattuso sözlerini "Çok iyi savaştık. 2019'daki en iyi performansımızdı. İlk 60 dakika harika oynadık ama 20 dakikada maçı kaybettik. Basit hatalar yaptık." ifadeleriyle tamamladı.

Juventus'a 2-1 mağlup olan Milan, 31 hatada 52 puan topladı ve Serie A'da 4. sırada yer alıyor.