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Gattuso: Oyuncularım her şeyini verdi

Milan'ın yeni teknik direktörü Gennaro Gattuso, takımı ile çıktığı ilk maçta Benevento ile 2-2 berabere kaldı.

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Gattuso: Oyuncularım her şeyini verdi

Milan'ın başında ilk maçında puansız Benevento karşısında çıkan ve rakibi ile 2-2 berabere kalan Milan'ın teknik direktörü Gennaro Gattuso, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

OYUNCULARIM HER ŞEYİNİ VERDİ

5. haftada Benevento, bu puan ile tarihinin ilk Serie A puanını alırken, Gattuso ise oyundan memnun olduğunu söyledi.

Milan'ın suçlanmaması gerektiğini ve şanssız bir gol yediklerini belirten Gattuso, ''Oyuncularım her şeyini verdi, garip bir gol yedik ki, bu şansımızın ne durumda olduğunu gösteriyor. Oyuncularıma arzuları ve bağlılıkları nedeniyle teşekkür ediyorum'' şeklinde konuştu.

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