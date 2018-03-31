Gattuso: PSG, Matuidi'yi niye sattı anlamıyorum

İtalya Serie A'da haftanın maçında Juventus ile Milan karşı karşıya gelecek.

Zorlu maç öncesi Milan teknik direktörü Gennaro Gattuso, Juventus'un orta sahası Blaise Matuidi hakkında konuştu.

''BENİ ETKİLEYEN BİR OYUNCU''

Matuidi hakkında övgüyle bahseden Gattuso, ''Teknik direktör olduğumdan beri oyuncularımdan hem defans hem hücum yapmasını istiyorum. Matuidi her zaman beni etkileyen bir oyuncu olmuştur. Defansif olarak harika bir oyuncu ve her sezon ortalama en az 4-5 gol atabiliyor.'' diye konuştu.

''PSG NİYE SATTI MERAK EDİYORUM''

Paris Saint-Germain'in Matuidi'yi satarak büyük bir hata yaptığını belirten İtalyan teknik adam, ''Matuidi çok farklı bir futbolcu. PSG neden onu sattı çok merak ediyorum ve anlamıyorum. Juventus için harika bir oyuncu'' sözlerini kullandı.