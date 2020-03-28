Gattuso: Terim bu mücadeleyi de kazanacak

Fatih Terim: Bizim canımız yok mu?

1 Koronaya yakalanan Kruse idmanları bırakmıyor Koronavirüs testi pozitif çıkan Max Kruse, Instagram'dan bir paylaşım yaptı. Alman futbolcu, "Bahane yok" diyerek çalışmalara devam ettiğini duyurdu.

2 Terim'in verdiği 4 gün izin futbolcuları kurtardı Koronavirüse yakalanan Fatih Terim'in Beşiktaş derbisi sonrası takıma 4 gün izin vermesi, salgının futbolculara bulaşmasına engel oldu.

3 Frey ve Zanka dönüyor Nürnberg ve Düsseldorf’ta beklentileri karşılayamayan Frey ve Zanka'nın, Alman kulüpleri tarafından Fenerbahçe'ye geri gönderileceği öğrenildi.

4 Douglas Beşiktaş'tan ayrılıyor Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Douglas'ın ülkesi Brezilya'ya döneceği öğrenildi. Vasatı aşamayan Diaby ise takımda kalmak istiyor.

5 Futbolcular yardım için harekete geçti Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara 'evde kal' çağrıları yapılırken, bazı futbolcular da sosyal medya üzerinden harekete geçerek erzak yardımı yapacaklarını duyurdu.

6 Dybala: Hastalığın semptomlarını çok fazla hissettim Koronavirüse yakalanan Dybala ile sevgilisi Oriana Sabatini, hastalık hakkında bilgi verdi.

7 Karius ihtar çekti Beşiktaş'ın Alman kalecisi Karius'un, alacaklarının ödenmesi için kulübü FIFA’ya şikayet ettiği ortaya çıktı.

8 Sergen Yalçın takımda kalacaklara karar verdi Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yeni sezonda 7 oyuncunun takımda kalacağını belirtti.

9 Burak Yılmaz: Biri maske takın diyor, biri takmayın Koronavirüs salgınıyla ilgili olarak yorumda bulunan Beşiktaşlı oyuncu Burak Yılmaz, ''Serzeniş değil bu ama doktorları dinliyoruz, herkes farklı bir şey söylüyor'' dedi.