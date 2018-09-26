Gattuso'dan Hakan'a: Biz bir aileyiz

İtalya Serie A Ligi devi Milan'ın teknik direktörü Gennaro Gattuso, takım için uyumdan, şu an da gösterdikleri performansa, Kalinic olayından, Hakan Çalhanoğlu'na dair önemli açıklamalarda bulundu.

40 yaşındaki teknik adam, konuşmasının başında Milli yıldızımızın da dediği gibi bi "aile" olduklarını vurgularken, "Bir takım ciddiyetle ve profesyonel şekilde idman yapıyorsa ve birbirlerine saygıları varsa, herhangi bir uyarı yapmaya gerek yok. Hakan Çalhanoğlu dün 'biz bir aileyiz' yazdı, bu soyunma odası ile ilgili bir fikir veriyor. Eğer geçen sezon Kalinic'in yaptığı gibi kötü davranışlar sergileyen oyuncular olursa müdahil olurum ancak şu anda bir şey söylemeye gerek yok." dedi.

Konuşmasının devamında iyi bir takım olmadıklarını ancak etkili oynamaya çalışan bir ekip olduklarını aktaran Gattuso,"Benim söylediğim her şeyi yapıyorlar. Agresiflik anlamında biraz eksiğimiz var ancak bu da oyuncu karakteriyle alakalı. Genç bir takım değiliz. Gelişmeliyiz ve bahane arayamayız. Goller atmalı ve şansları harcamamalıyız. Şu anda sakin değilim, 2-0 öne bile geçsek bir şeyler olabilir gibi hissediyorum. Harika bir takım değliiz, iyi bir futbol oynayan ancak çok da etkili olamayan bir ekibiz." diyerek sözlerini sonlandırdı.

Milan, Serie A'da oynadığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 12. sırada kendine yer buldu.