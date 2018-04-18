Gattuso'dan Hakan'a Pirlo benzetmesi

İtalya Serie A’da Milan forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu’na teknik direktörü Gennaro Gattuso’dan övgüler geldi.
"HAKAN ÇALHANOĞLU PİRLO GİBİ OLABİLİR"
Milan efsanesi Gattuso, Hakan’ı İtalya ve dünya futbolunun efsane orta saha oyuncusu Andrea Pirlo’ya benzetti ve gelecekte Hakan’ın Pirlo seviyesine çıkabileceğini söyledi.
Gattuso, "Hakan’a baktığımda geleceğin Pirlo’sunu görüyorum. Onun potansiyeline gelebilir, biz de bunun için çalışıyoruz. Şutları harika. Şutlarını kapıyı kıracak kadar sert atmalı. Biraz 5 numara, biraz 10 numara" şeklinde konuştu.