Gazi Koşusu 30 Ağustos'ta koşulacak

Koronavirüs önlemleri nedeniyle 20 Mart’ta ara verilen at yarışlarında ilk start 10 Haziran tarihinde tekrar verilecek. Türkiye Jokey Kulübü’nden yapılan açıklamada yarış sezonun geride kalan koşu programlarının revize edildiği açıklandı.

GAZİ KOŞUSU 30 AĞUSTOS'TA

Yarış programının revize edilmesi ile birlikte 1927 yılından bu yana aralıksız olarak koşulan Gazi Koşusu’nun yeni tarihi de belli oldu.

Açıklanan programa göre Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına bu yıl 94. kez koşulacak olan Gazi Koşusu’nun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda koşulacağı açıklandı.