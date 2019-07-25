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Gaziantep Basketbol İtalyan MVP'yi kaptı

Gaziantep Basketbol, geçtiğimiz sezon İtalya Basketbol Serie A'da MVP seçilen Amerikalı Drew Crawford'ı kadrosuna kattı.

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Gaziantep Basketbol İtalyan MVP'yi kaptı

Yeni sezon için transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, İtalya Serie A takımı Vanoli Basket Cremona'nın forvet pozisyonunda forma giyen ve performansı ile sezonun en iyi oyuncusu seçilen 29 yaşındaki Drew Crawford'ı transfer etti.

Konu ile ilgili kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, geçtiğimiz sezon İtalya Serie A ekiplerinden Vanoli Basket Cremona takımında forma giyen 1990 doğumlu, 1,96 boyundaki Drew Crawford ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Crawford, geçtiğimiz sezon 34 maçta forma giyerek 17,8 sayı, 4,2 ribaund, 1,9 asist ortalamaları ile sezonu tamamlamıştır'' ifadelerine yer verildi.

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