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Gaziantep Basketbol, Jamarr Sanders'ı aldı

Gaziantep Basketbol, son olarak İtalya'nın Trieste takımında forma giyen Jamarr Sanders'i kadrosuna kattı.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, ABD'li oyun kurucu Jamarr Sanders ile 1 yıllığına anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep Basketbol, oyun kurucu mevkisi için aradığı ismi İtalya'da buldu.

Son olarak İtalya'nın Trieste takımında görev alan ABD'li Sanders ile 1 yıllığına anlaşma sağlandı.

Gaziantep ekibiyle resmi sözleşmeyi imzalayan 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu, geçen sezon görev aldığı 32 maçta 10,3 sayı, 4,3 ribaunt, 2,7 asist ortalaması yakalamıştı.

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