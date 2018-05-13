Gaziantep Basketbol ligde kaldı

Darüşşafaka bu sonuçla sezonu 18 galibiyet, 12 mağlubiyetle tamamladı. Gaziantep Basketbol ise 10. galibiyetini elde ederek, Yeşilgiresun Belediyespor'un TOFAŞ'a kaybetmesi sonucu lige tutundu.

SON MAÇTA DARÜŞŞAFAKA'YI YENDİLER

Karşılaşmaya hücumda etkili başlayan Darüşşafaka, Cummings'in etkili oyunuyla 5. dakikayı 15-7 üstün geçti. Ardından Armand ile arka arkaya dış atışlardan basketler bularak 8-0'lık seri yakalayan Gaziantep Basketbol, 7. dakikada eşitliği sağladı: 15-15. Miller'ın boyalı alandan Can Uğur Öğüt'ün üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği sayılarla konuk ekip, ilk çeyrekten 23-21 galip ayrıldı.

İkinci çeyreğe 6-0'lık seriyle başlayan Gaziantep Basketbol, 15. dakikada farkı 9 sayıya (35-26) çıkardı. Çeyreğin son bölümünde boyalı alanı iyi savunan ve rakibine sayı şansı vermeyen Darüşşafaka, Cummings ile etkili olarak 13-0'lık seri yakaladı ve soyunma odasına 39-35 üstün gitti.

İkinci yarıda hücumlardan boş dönen rakibi karşısında oyunu dengeleyen Gaziantep Basketbol, Cummings'in sportmenlik dışı faulü sonrası Carter'ın kaydettiği basketlerle 28. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 57-63. Konuk ekip, final periyoduna da 63-62 önde girdi. Son çeyrekte pota altından Cummings ile sayılar bulan Darüşşafaka'ya Erol Can Çinko ve Orhan Hacıyeva'nın dış atışlardan bulduğu basketlerle karşılık veren Gaziantep Basket, 35. dakikayı 76-71 üstün tamamladı.

Son bölümleri çekişmeli geçen karşılaşmada Armand'ın basketleriyle skor üstünlüğünü koruyan Gaziantep Basketbol sahadan 83-77 galip ayrıldı. Giresun'dan gelen sonuçla ligde kalan Gaziantep temsilcisinde teknik heyet ve sporcular maç sonrası büyük sevinç yaşadı