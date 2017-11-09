Gaziantep Basketbol Ventspils'e farklı yenildi

Karşılaşmanın ilk 5 dakikasını 13-9 önde tamamlayan konuk ekip, çeyreği 22-17 galip bitirdi. Top kayıpları yapan Gaziantep Basketbol karşısında üstünlüğünü sürdüren Ventspils, devre arasına da 38-31 önde girdi.

GAZİANTEP MAÇA TUTUNAMADI

Savunmada hatalar yapan, rakip potada etkili olamayan ev sahibi takım karşısında farkı açan Ventspils, üçüncü çeyreği 30 sayı farkla 71-41 üstün geçti. Dördüncü periyoda hızlı başlayan Gaziantep Basketbol, maçın son 6 dakikasına girilirken farkı 12'ye (61-73) düşürdü.

Daha sonraki bölümde kontrolü elinde tutan konuk ekip, mücadeleden 99-74 galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu, Ventspils adına 26 sayı üreten Hamilton oldu.