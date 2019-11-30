Gaziantep FK, 5 eksikle Denizli'yi konuk edecek

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 13. haftasında Pazar günü sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.

Kalyon Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'de geride kalan 12 haftada 4'er galibiyet ve beraberlik alan Gaziantep FK, topladığı 16 puan ve averajla 10. sırada bulunuyor.

Yukatel Denizlispor ise 4 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda 14 puan ve averajla 12. sırada yer alıyor.

GAZİANTEP'TE SAKATLIKLAR CAN YAKIYOR

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Denizli ekibine karşı kadro oluşturmakta sıkıntı yaşıyor.

Sumudica, uzun süredir sakatlıkları bulunan Tetteh ve Muğdat Çelik'ten Denizli ekibine karşı da yararlanamayacak. Ayrıca sakatlıkları bulunan Morais ve Mehmet Erdem de Yukatel Denizlispor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Bir süredir sakatlığı bulunan, takımdan ayrı antrenmanlara başlayan golcü oyuncu Muhammed Demir'in de karşılaşmada görev alamayacağı öğrenildi.