Gaziantep FK - Fenerbahçe- CANLI SKOR

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74' Fenerbahçe'de kaleci Altay bir sakatlık geçiriyor. Tedavisi saha içinde yapılıyor.

72' Gaziantep FK'de Oğuz Ceylan'ın ceza sahası dışından çektiği şutunu kaleci Altay uzanarak çıkardı. Ardından Twumasi tamamlamayı denedi ama vuruşu auta çıktı.

63' Gaziantep FK'de Yussif Chibsah, Vedat Muriqi ile girdiği hava topu mücadelesinde dirseğini kullandığı için sarı kart gördü.

61' Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın sağ kanattan yaptığı ortası doğrudan bir şekilde auta çıktı.

59' Bu dakikalarda Gaziantep FK'nin de dörtlü savunmaya geçtiğini görüyoruz.

57' Oyunun bu bölümünde Ozan yeniden merkeze geldi, Kruse sağ kanada geçti. Fenerbahçe yeniden 4-1-4-1 oynuyor.

57' Fenerbahçe'de Serdar Aziz, rakibin hızlı hücumunu kesmek amacıyla Morais'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

51' Gol...Gaziantep FK 0-1 Fenerbahçe (Kruse)

45' İkinci devre başladı.

45' İlk devre sona erdi.

42' Fenerbahçe ilk yarının son bölümünde rakibine önde pres uyguluyor.

40' Emre'nin kullandığı serbest vuruşun ardından ceza sahasında topla buluşan Serdar'ın kafa vuruşu üstten az farkla auta çıktı.

39' Gaziantep FK'de Souleymane Diarra, Max Kruse'nin yüzüne attığı dirseğin ardından sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

35' Fenerbahçe'de savunmadan seken topu ceza sahasında önünde bulan Ozan'ın vuruşu savunmaya da çarpıp üstten kornere gitti.

31' Emre'nin ceza sahasına yaptığı ortaya Muriqi kafasını vurdu, top kaleci Günay'da kaldı.

26' Fenerbahçe'de Tolga'nın sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında Ozan yükseldi ama kafa vuruşunu yapamadı ve top auta çıktı.

24' Gaziantep FK, bu dakikalarda Fenerbahçe ceza sahasına yakın noktalardan duran top fırsatları yakalıyor.

22' Gaziantep FK'de Oğuz Ceylan sağ kanattan son çizgiye inip içeri yerden çevirdi, ön direkte Serdar Aziz topu kornere gönderdi.

19' Gaziantep FK'de Oğuz Ceylan'ın sağ kanattan yaptığı orta doğrudan auta çıktı.

18' Top Fenerbahçe'deyken Gaziantep FK takım halinde topun arkasına geçiyor ve 5-4-1 şeklinde rakibini karşılıyor.

16' Gaziantep FK'de Oğuz Ceylan bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi Hüseyin Göçek, sağlık heyetini sahaya davet etti.

15' Karşılaşmada ikili mücadeleler oldukça sert geçiyor.

13' Gaziantep FK'de Kayode bir kez daha savunma arkasına sızdı, fakat Kenan'ın ara pasında kalesini zamanında terk eden kaleci Altay araya girmeyi başardı.

9' Nabil Dirar, sol kanattan Emre'nin pasıyla son çizgiye indi, ardından içeri çevirdiği top ise yan ağlarda kaldı.

7' Sağ kanattan yapılan ortaya ön direkte ters bir dokunuş yapan Jailson'un vuruşunu kaleci Altay son anda kornere çeldi.

6' Kayode şimdi ayağa kalktı. Maçın hakemi Hüseyin Göçek, Kayode ve Serdar'ı uyardı.

3' Fenerbahçe'de Tolga sağ kanatta, Kruse sol kanatta yer alıyor.

2' Fenerbahçe'de Vedat Muriqi savunma arkasına sızdı, ardından ters kanatta Tolga'nın bindirmesi vardı ama o dar açıdan kaleye vurmayı denedi ve şutu üstten auta çıktı.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Gazişehir Gaziantep'te sakatlıkları süren Abdul Aziz Tetteh ve Muğdat Çelik kadroda yok.

Fenerbahçe'de ise Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses mücadelede forma giyemeyecekken Adil Rami, Miha Zajc ile henüz lisansı çıkmayan Simon Falette maç kadrosuna alınmadı.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Papy Djilobodji, Kana-Biyik, Alin Tosca, Oğuz Ceylan, Diarra, Jefferson, Raman Chibsah, Junior Morais, Kayode, Kenan Özer.

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Emre, Tolga, Kruse, Muriqi