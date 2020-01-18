Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak olan maçı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Mücadele Beinsports'tan naklen yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Gazişehir Gaziantep'te sakatlıkları süren Abdul Aziz Tetteh ve Muğdat Çelik kadroda yok. Fenerbahçe'de ise Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses mücadelede forma giyemeyecekken Adil Rami, Miha Zajc ile henüz lisansı çıkmayan Simon Falette maç kadrosuna alınmadı.

MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Papy Djilobodji, Kana-Biyik, Alin Tosca, Oğuz Ceylan, Diarra, Jefferson, Raman Chibsah, Junior Morais, Kayode, Kenan Özer.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Serdar Aziz, Jailson, Nabil Dirar, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muriç