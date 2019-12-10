Gaziantep FK Süper Lig'de galibiyete hasret

Geçen sezon TFF 1. Lig play-off finalinde şampiyonluğa ulaşıp Süper Lig'e adını yazdıran Gaziantep temsilcisi, ligin ilk haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 5-0 yenilerek sezona kötü bir başlangıç yaptı.

9 MAÇTA TEK GALİBİYET

Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası sahasındaki ilk maçında Gençlerbirliği'ni 4-1 yenen Gaziantep ekibi, 3. haftada konuk olduğu Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Ardından evinde Beşiktaş'ı 3-2, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Gaziantep FK, bu serinin ardından düşüşe geçti.

Ligin 6. haftasında sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, devam eden haftalarda Medipol Başakşehir'e 2-1, Trabzonspor'a da 4-1 mağlup oldu. Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalıp ardından MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen kırmızı-siyahlılar, ligdeki son 4 maçında da galibiyete hasret kaldı. Ligin 11. haftasında evinde Galatasaray'a 2-0 yenilen ardından da deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK, evinde Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup olup, İttifak Holding Konyaspor ile de golsüz berabere kaldı. Gaziantep Futbol Kulübü, ligde son 9 maçında 1 galibiyet alırken 4 kez berabere kaldı, 4 kez de mağlup oldu.

Ligde 18 kez gol sevinci yaşayan Gaziantep ekibi, buna karşılık 24 kez de kalesini gole kapatamadı. Galibiyete ulaşamadığı son 4 haftada 5 gol yiyip 2 gol sevinci yaşayan Gaziantep FK, düşüşe geçtiği son 9 haftada ise kalesinde adeta alarm verdi. Bu süreçte 14 kez kalesinde gol gören takım, 8 gol atabildi.