Gaziantep FK'de yeni transferler göz dolduruyor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün ara transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı ve son 3 maçta görev verdiği Alexandru Maxim ile Andre Sousa, performanslarıyla dikkati çekti.

Ligde geride kalan 22 haftada 30 puan toplayan Güneydoğu ekibi, ara transfer döneminde kadrosunu 3 oyuncuyla güçlendirdi.

Ara transfer döneminde önce Aytemiz Alanyaspor'dan tecrübeli file bekçisi Haydar Yılmaz'ı kiralayan Gaziantep ekibi, ara transfer döneminin son günlerinde ise Portekiz ekibi Belenenses'ten Andre Sousa ile Almanya'nın Mainz 05 takımından Alexandru Maxim'i kadrosuna dahil etti.

Ligdeki son 3 maçta forma giyen Maxim ve Sousa, performanslarıyla göz doldurdu.

İki transferin ligdeki ilk maçları Demir Grup Sivasspor karşılaşması oldu. Söz konusu müsabakanın 4. dakikasında takımının gol perdesini açan Maxim, 44. dakikada ise kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti. 5-1 kazanılan maçta göz dolduran Maxim, ev sahibi ekibin gol bulduğu diğer ataklarda da etkili oldu.

YENİ TRANSFERLERDEN SON İKİ MAÇTA 6 PUAN

Ligin 21. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Gaziantep FK, maçı 3-0 kaybetti.

Süper Lig'in 22. haftasında dün Çaykur Rizespor'u konuk eden Güneydoğu ekibinin ilk golü, Portekizli orta saha oyuncusu Sousa'dan geldi. Müsabakanın 52. dakikasında Sousa ile 1-0 öne geçen Gaziantep FK, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Gaziantep FK, iç sahada kazandığı ve yeni transferlerinin skora katkı verdiği son 2 maçta 6 puanı hanesine yazdırdı.