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Gaziantep-Galatasaray maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Gaziantep-Galatasaray maçının ilk 11'leri
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Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 16 puan toplayan Galatasaray, 10. haftayı averajla 7. sırada bitirdi. Ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgisi olan Gaziantep FK ise aldığı 15 puanla 10. haftayı 9. sırada tamamladı.

İLK 11'LER

Gaziantep: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Olkowski, Chibsah, Güray, Twumasi, Kayode

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet Çalık, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Lemina, Feghouli, Adem Büyük, Andone.

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