Gaziantep-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 16 puan toplayan Galatasaray, 10. haftayı averajla 7. sırada bitirdi. Ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgisi olan Gaziantep FK ise aldığı 15 puanla 10. haftayı 9. sırada tamamladı.

MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Diarra, Chibsah, Güray, Twusami, Kayode.

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Ömer, Emre Mor, Babel, Andone.