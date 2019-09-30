Gaziantep ile Göztepe yenişemedi

1 Belhanda: Belki de benim ortalarım yeterli olmuyor Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, elinden geldiğince Radamel Falcao'ya orta yaptığını söylerken, 'Belki de yeni orta açan birini bulacağız' dedi.

2 Aziz Yıldırım: Her parmak kaldıran tehdit mi ediyor Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Yakındoğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'ü tehdit etmediğini ifade etti.

3 Thiago Silva: Falcao, kaliteli ve tahmin edilemez biri PSG'nin Brezilyalı savunmacısı Thiago Silva, Galatasaray maçı öncesi kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada Falcao'dan çekindiklerini söyledi.

4 Feghouli derbide bekleneni veremedi Galatasaray'ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta başrol oynayan Cezayirli yıldız Feghouli, 6 haftası geride kalan Süper Lig'de adeta dökülüyor.

5 Ersun Yanal: Artık önümüz çok açık Galatasaray derbisi sonrası oyuncularıyla konuşan Ersun Yanal, zorlu bir fikstürden başarıyla çıktıklarını belirterek, şampiyonluk vurgusu yaptı.

6 Trabzonspor büyük maçlarda kaybetmiyor Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'ı 4-1 yenen Trabzonspor, son yıllarda büyük maçlarda gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor.

7 PSG'de G.Saray maçı öncesi sakatlık sıkıntısı yaşanıyor Temsilcimiz G.Saray'la karşılaşacak olan PSG'de cezalı Neymar ve sakat olan Cavani, Draxler, Kehler, Dagba, Soh, Bakker ve Bulha maç kadrosuna dahil edilmedi.

8 Rıdvan Dilmen: Herkes 1903'e zarar veriyor Trabzonspor'a 4-1 yenilen Beşiktaş'ın çok sakarca goller yediğini söyleyen Rıdvan Dilmen, "Herkes 1903'e zarar veriyor. Fikret Orman ya genel kurul kararını iptal etsin ya da ben yokum desin" dedi.

9 Ahmet Ürkmezgil: Fikret Orman'ın telefonları kapalı 4-1'lik Trabzonspor hezimeti sonrası basın mensuplarının karşısına geçen yönetici Ahmet Ürkmezgil, Fikret Orman'a ulaşamadıklarını söyledi.