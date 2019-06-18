Gaziantep, Sneijder'i istiyor

Süper Lig'de takımlar transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Takımın başına Sumudica'yı getiren ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, ses getirecek bir yıldızı kadrosuna katmak için teklif yaptı.

TEKLİF 1.5 MİLYON EURO

Güneydoğu ekibi, bir dönem Galatasaray'da forma giyen Hollandalı dünya yıldızı Sneijder'i takıma kazandırmak için yoğun mesai harcıyor.

Sarı-kırmızılı takımdan ayrıldıktan sonra Al-Gharafa'nın yolunu tutan ve 2 yıldır futbol yaşantısını Katar'da sürdüren Sneijder'in kontratı sona erdi.

Bonservisi elinde olan 35 yaşındaki futbolcu için önerilen maaş ise 1.5 milyon euro. Transferde son derece istekli olan Gazişehir'de, bu transferi Sneijder'i yakından tanıyan takımın sportif direktörü Ayhan Akman yürütüyor.

Hollanda'nın yetiştirdiği sayılı yıldızlardan biri olan deneyimli orta saha, Portakallar adına 134 kez milli formayı giyerek bu alanda rekoru elinde bulunduruyor.