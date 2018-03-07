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Gaziantepspor küme düştü

Rizespor'a 5-1 mağlup olan Gaziantepspor'un bitime 8 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Gaziantepspor küme düştü
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Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile Gaziantepspor, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Liderlik koltuğunda oturan Çaykur Rizespor, ligin son sırasında yer alan rakibini 5-1 ile geçip liderliğini sürdürdü.

Ancak Gaziantepspor'un, bu sonucun ardından ligin bitimine 8 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

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GEÇEN SENE SÜPER LİG'DEN BU SENE 1. LİG'DEN DÜŞTÜLER

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'den bir alt lige düşen Gaziantepspor, Spor Toto 1. Lig'de de tutunamadı.

Maddi sıkıntılar çeken ve 3 puanı silinen Gaziantepspor, 26 haftada sadece 4 puan toplayabildi ve ligin bitimine 8 hafta kala küme düştü.

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