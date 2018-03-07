Aykut Kocaman: Bu bir oyun değil

Abdrurrahim Albayrak: Galatasaray'da bir bahar havası var

1 İngiltere'de Juventus turladı Şampiyonlar Ligi son 16 tur rövanş maçında Tottenham'a konuk olan Juventus, 2-1 kazanarak çeyrek finale çıktı.

2 Gaziantepspor küme düştü Rizespor'a 5-1 mağlup olan Gaziantepspor'un bitime 8 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

3 Burak Yılmaz, yardımcı antrenörle tartıştı Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz ile yardımcı antrenör Mehmet Bülent Albayrak arasında tartışma çıktı.

4 Agustin Marchesin'den harika kurtarış - İZLE Club America kalecisi Agustin Marchesin, Tauro mücadelesinde inanılmaz bir kurtarışa imza attı.

5 Di Francesco: Cengiz bir boğayı devirir Roma Teknik Direktörü Di Francesco, Cengiz Ünder'den övgüyle bahsetti ve "Onun bir boğayı devireceği üzerine bahse girerim." dedi.

6 Yeni Malatyaspor: Bilet konusunda kurallara uyduk Fenerbahçe maçı için deplasman tribün fiyatını 130 lira yapan Yeni Malatyaspor, sarı-lacivertli kulübün TFF'ye yaptığı itiraza cevap verdi.

7 TFF avukatı: 55 milyon paranın ödenmesini istemiyor Fatih Terim'in 3 milyon 500 bin euronun tahsili için TFF'ye açtığı davaya, avukatların karşılıklı atışması damga vurdu.

8 Beşiktaş Quaresma için Tahkim Kurulu'na başvurdu Tahkim Kurulu'na 12 sayfalık bir savunma yapan Beşiktaş yönetimi, Quaresma'nın cezasının 1 maça düşürülmesinin ve bu cezanın da ertelenmesini talep etti.

9 PFDK tarafından verilen rekor cezalar Quaresma'nın 5 maç ceza almasının ardından akıllara Türk futbol tarihinde alınan çarpıcı cezalar geldi. İşte birbirinden ağır cezalara çarptırılan futbol adamları.