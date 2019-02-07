Gaziantepspor küme düşürüldü

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Gaziantepspor, TFF 2. Lig'den 3. Lig'e düşürüldü.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 03.02.2019 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR - NİĞDE ANADOLU FUTBOL A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesi nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca 0-3 HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA, BİR ALT LİGE DÜŞÜRÜLMESİNE VE BU MÜSABAKA TARİHİNDEN İTİBAREN BU TAKIMLA MÜSABAKASI OLAN DİĞER TAKIMLARIN MÜSABAKALARI OYNAMAKSIZIN HÜKMEN GALİP SAYILMALARINA Karar verilmiştir.

PFDK Başkanı Av. E. Polat YILMAZ"