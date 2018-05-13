Gaziantepspor 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı. İki başkan adayının yarıştığı kongrede eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı.

BAŞKANI YAZI-TURA ATIŞI BELİRLEDİ

Celal Doğan Tesisleri'nde yapılan kongrede Mehmet Kızıl ve Hasan Şahin başkanlığa aday oldu.

Toplam 104 kişinin katıldığı kongrede her iki aday da 52 oy alınca başkan seçilemedi. Tüzükte bu tür durumlar için belirgin bir madde olmadığı için divan kurulu kararıyla yazı-tura atışı yapıldı.

Gaziantepspor yeni başkanını para atışıyla seçti - İZLE

Mehmet Kızıl yazı, Hasan Şahin ise turayı seçti. Yapılan para atışı sonunda tura gelmesiyle Hasan Şahin, 49 yıllık efsane Gaziantepspor'un yeni başkanı oldu.

Uzun yıllar Süper Lig'de başarıyla mücadele eden Gaziantepspor son yıllarda kapanma noktasına kadar geldi. Antep ekibi önce 1. Lig'e bu yıl da, Spor Toto 1. Lig'i son sırada tamamlayarak 2. Lig'e düştü.