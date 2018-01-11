Gaziantepspor'da Oktay Derelioğlu dönemi

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Derelioğlu'nun göreve getirildiği belirtilerek "Teknik direktörümüz Oktay Derelioğlu ve yardımcılarına yeni görevlerinde başarılar dileriz." denildi.
Ligde sezonun ilk yarısını 4 puanla son sırada tamamlayan, idari ve mali anlamda sıkıntılı günler geçiren Gaziantepspor'da teknik direktör Faik Demir ile yollar 26 Aralık'ta ayrılırken, yerine Vedat Özsoylu göreve getirilmişti. Kırmızı-siyahlı takımın yeni teknik direktörü, eski milli golcü 42 yaşındaki Oktay Derelioğlu, son olarak TFF 2. Lig ekibi Kipaş Kahramanmaraşspor'da görev yapmıştı.