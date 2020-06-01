Gaziantep'te Maxim ve Kayode idmana katılmadı

Devre arasında Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz'den sezon sonuna kadar kiralanan Alexandru Maxim, 31 Mayıs'ta gerçekleştirilen antrenman sonrası takım arkadaşlarıyla vedalaşırken oyuncunun ayrılmak isteme sebebinin ise sözleşme şartlarıyla alakalı olduğu öğrenildi.

İDMANA KATILMADILAR

Maxim'in yanı sıra Gaziantep FK'da veda mesajı atan bir başka oyuncu da Kayode olurken, bu iki oyuncu takımın sabah yaptığı antrenmana mazeret bildirmeden katılmadıkları belirtildi.

NOTERLİ TUTANAK TUTULDU

Oyuncularla ilgili olarak kulüp yetkililerinin menajerleriyle görüşme halinde olduğu öğrenilirken, sabah antrenmanına katılmadıklarından dolayı noterli tutanak tutulduğu bildirildi.