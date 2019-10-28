Gaziantep'te Sumudica sözleşme uzattı

Kırmızı-siyahlı ekip, Sumudica'yla yola devam dedi...

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

"Başarılı teknik direktörümüz Marius Sumudica, sezon sonu bitecek olan sözleşmesini Başkan Yardımcımız Sayın Mahsun Altunkaya ve Genel Sekreterimiz Sayın Müslüm Özmen'in de katıldığı imza töreniyle 2021 yılına kadar uzatacak resmi sözleşmeye imza attı."





"ÇOK MUTLUYUM"

Marius Sumudica, Gaziantep'te olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederken, "Kariyerime Gaziantep'te devam etmekten dolayı çok mutluyum. Burada geride bıraktığımız sürede yeni bir takım olmamıza rağmen başarılı sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Yönetimimizinde bu doğrultuda bana güvenmesi ve sözleşmemi bir yıl daha uzatmaları uzun vadeli başarılar için beni heyecanlandırıyor. Taraftarımıza bir kez daha söz veriyorum ki bu takım asla düşmeyecek ve başarılı olmaya devam edecek." diye konuştu.

