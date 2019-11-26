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Gaziantep'te Tetteh en az 3 ay yok

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde bir süredir sakatlığı nedeniyle formadan uzak kalan Tetteh, 3 ay daha forma giyemeyecek.

| Haber Merkezi
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 6. haftasında oynanan Göztepe maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Abdul Aziz Tetteh'in, tedavisi sürüyor.

Tedavisinin ilk aşaması geçilmesine rağmen yapılan tetkiklere olumlu cevap alınamayan ve ağrıları geçmeyen Tetteh'in, detaylı araştırma ve sağlık kontrollerin ardından ameliyat edilmesine karar verildi.

EN AZ 3 AY DAHA OLMAYACAK 

Tetteh, yurt dışında özel bir hastanede sol ayak diz kıkırdağından başarılı bir operasyon geçirdi. Abdul Aziz Tetteh'in, en az 3 ay daha forma giyemeyeceği bildirildi.

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