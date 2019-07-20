Gazişehir, Alin Tosca'yla anlaştı

Senagel'i yenerek Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon olan Cezayirli futbolcular, maçın ardından secde ederek şükretti.

Trabzonspor, üzerinde yöreye özgü "keşan" motiflerinin yer aldığı yeni formayı Abdülkadir Ömür'ün de yer aldığı duygusal bir kısa film ile tanıttı.

Galatasaray'ın yeni transferi Babel ile Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Vedat Muriç, hazırlık maçlarında 2'şer gol atarak iyi sinyaller verdi.

Brezilya basını, Galatasaray'ın eski Fenerbahçeli Josef de Souza'yla anlaştığını yazdı. Deneyimli orta sahanın kulübüyle ise pazarlıklar sürüyor.

10

Süper Lig'de fikstür tartışmaları

Süper Lig'de yeni sezonun fikstürünün geçmiş yıllarla olan benzerlikleri tartışma yarattı. Akıllara, fikstür önceden mi ayarlanıyor yoksa bu durum tesadüf mü sorularını getirdi.