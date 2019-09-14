Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş - CANLI SKOR

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39' Gazişehir'de Morais, N'Koudou'yla girdiği ikili mücadelenin ardından yerden kalkamadı. Hakem oyunu durdurdu ve sağlık görevlilerini sahaya davet etti.

38' Gazişehir'de Morais'in sağ kanattan yaptığı ortaya Ruiz müdahale etti. Gazişehir köşe vuruşu kullanacak.

37' Beşiktaş bu dakikalarda rakip kale önünde baskı kurmuş durumda.

34' Ceza sahasının solunda topla buluşan Caner, kaleye doğru yerden sert bir top yolladı. Kaleci Günay güçlükle çelebildi.

32' Gazişehir bu dakikalarda üst üste pozisyonlar yakalıyor.

31' Gazişehir'de Oğuz sağ kanattan içeri sokuldu, Caner'i geçti, ardından uzak direğe yaptığı vuruş direkten döndü.

29' Gazişehir'de Morais'in sol kanattan yaptığı orta kaleci Karius'un kucağında kaldı.

25' Twumasi'nin vuruşu direkten döndü. Ardından oluşan karambolde ise top Karius'ta kaldı.

23' N'Koudou'nun sol kanattan son çizgiye inip içeri yerden sert bir şekilde yaptığı orta kaleci Günay'da kaldı.

19' Sarı Kart Souleymane Diarra.

17' Gazişehir yüklenmeye devam ediyor. Oğuz'un sağ kanattan ortaladığı topu karşılayan Ruiz'den dönen topa Diarra gelişine vurdu. Top Karius'ta kaldı.

15' İlk 15 dakikada Beşiktaş'ın %66'lık topla oynama üstünlüğü bulunuyor.

14' Gazişehir ise üçlü savunmaya döndü.

13'Beşiktaş top rakipteyken 4-4-1 şeklinde rakibi karşılıyor.

10' Güven, savunma arkasına hareketlenen N'Koudou'ya doğru güzel bir ara pası verdi. Ama N'Koudou ofsaytta olduğu için oyun durduruldu.

8' Beşiktaş'ta Vida'nın boşalttığı yeri Elneny doldurmuş durumda.

8' Gool.. Gazişehir Gaziantep 1-0 Beşiktaş (Patrick Twumasi)

6' Beşiktaş'ta Vida, Kayode'yi kaleciyle karşı karşıyayken düşürdü ve kırmızı kart gördü.

1' Maç başladı.

İlk 3 haftada 1 galibiyet 1 beraberlik 1 de mağlubiyet alan Beşiktaş, çıkışa geçmek istiyor.

ELNENY VE DİABY KADRODA

Beşiktaş'ın transfer döneminin son bölümünde renklerine kattığı Mohamed Elneny ile Abdoulay Diaby, siyah-beyazlılar adına ilk kez bir resmi maçta siyah-beyazlı formayı giyecek.

İLK 11'LER

Gazişehir G.Antep: Günay, Oğuz, Kana Bıyık, Tosca, Papy, Junior Morais, Tetteh, Diarra, Güray Vural, Kayode, Twumasi

Beşiktaş: Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, N'Koudou, Diaby, Güven Yalçın