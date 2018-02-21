Ensonhaber.com'a dön

Gazişehir Gaziantep, Es-Es'e 4 attı

Spor Toto 1. Lig'de son 3 maçında hanesine 9 puan yazdıran Eskişehirspor kendi sahasında Gazişehir Gaziantep'e 4-1 mağlup oldu.

Yorum Yap

Gazişehir Gaziantep, Es-Es'e 4 attı

Spor Toto 1. Lig'de son 3 maçından galibiyetle ayrılan Eskişehirspor'a Gazişehir Gaziantep 'dur' dedi.

ANTEP ES-ES'E 4 ATTI

Yeni Eskişehir Stadı'ndaki karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi 11'de Kaan Kanak'la öne geçti. 20'de Gökhan Alsan'ın golüyle ilk yarı 1-1 sona erdi.

50'de Özgürcan (penaltı), 55'te del Valle ve 84'te Webo'nun golleriyle Gaziantep temsilcisi sahadan 4-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Gazişehir Gaziantep puanını 38'e yükselterek zirve tırmanışını sürdürdü. Es Es ise 27 puanda kaldı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM