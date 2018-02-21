Gazişehir Gaziantep, Es-Es'e 4 attı

Şampiyonlar Ligi son 16 tur maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e konuk olan Roma, 2-1 mağlup oldu.

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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi son 16 tur maçları iki mücadele ile devam etti. Sevilla'nın Manchester United ile berabere kaldığı gecede, Shakhtar ise Roma'yı devirdi.