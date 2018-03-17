Gazişehir Gaziantep, Manisaspor'a 6 attı

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Manisaspor, sahasında Gazişehir Gaziantep'i konuk etti. Gazişehir Gaziantep, 90 dakika sonunda deplasmanda Manisaspor'u 6-0 mağlup etmeyi başardı.
ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET
Gazişehir Gaziantep, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı.
Gazişehir Gaziantep'e rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Özgür Can Özcan, 42. dakikada Mehmet Erdem Uğurlu, 61. dakikada ve 90. dakikada İsmail Konuk, 68. dakikada Himmet Ertürk, 74. dakikada Yonathan del Valle kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Gazişehir Gaziantep TFF 1. Lig'de puanını 47'ye çıkarırken, Manisaspor 15 puanda kaldı.