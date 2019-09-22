Gazişehir Gaziantep, Rizespor deplasmanından galip döndü

Spor Toto Süper Lig'in 5. dakikasında Çaykur Rizespor ile Gazişehir Gaziantep karşı karşıya geldi.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Gazişehir, 2-1'lik skorla mağlup etti.
Gazişehir, 12. dakikada Muhammet Demir ve 16. dakikada Patrick Twumasi'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
Rizespor, 66. dakikada Braian Samudio ile farkı 1'e indirdi. Maçın son bölümünde Gazişehir kalesine büyük bir baskı kuran ve pozisyonlar yakalayan Rizespor, beraberlik golünü bulamadı.
GAZİŞEHİR KENDİNE GELDİ
Bu sonuçla birlikte Rizespor, 2019/20 sezonundaki ilk mağlubiyetini alarak 8 puanda kaldı.
Sezonun ilk maçında Fenerbahçe'ye farklı kaybeden Gazişehir ise, geçtiğimiz hafta evinde Beşiktaş'ı mağlup etmişti.
Rizespor galibiyetiyle yakaladığı çıkışı devam ettiren Gaziantep temsilcisi, son 4 maçının 3'ünü kazanarak 10 puana yükselmeyi başardı.
Rizespor, gelecek hafta Başakşehir'e konuk olacak. Gazişehir ise Göztepe'yi sahasında ağırlayacak.