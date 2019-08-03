Gazişehir Gaziantep üst üste 3 transfer yaptı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir, geceyarısı 10 dakika arayla 3 transfer açıkladı. Rus kaleci Yuri Lodygin, orta saha oyuncusu Souleymane Diarra ve kanat oyuncusu Bartlomiej Pawloski Gaziantep ekibine imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Marius Sumudica'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Polonyalı futbolcu Bartlomiej Pawloski, Rus kaleci Yuri Lodygin ve Malili oyuncu Souleymane Diarra ile temasa geçilerek üç oyuncunun transferinde de mutlu sona ulaşıldı.

27 yaşındaki Pawlowski, futbola Opalenica kulübünde başladı. 10 sezondur profesyonel futbolcu olan Pawlowski, sağ ve sol kanatta oynayabiliyor. Kariyerinde 192 resmi karşılaşmaya çıkan ve bu sürede 29 gol atıp 20 kez de asist yapma başarısı gösteren tecrübeli oyuncu, Polonya Milli Takımı'nda da 23 kez forma giydi. Pawlowski, geçen sezon 34 karşılaşmada 8 gol atıp 9 kez de asist yaptı.

24 yaşındaki Malili Diarra da futbola ise ülkesinde Bamako alt yapısında başladı. Daha sonra Wydad ve Ujpest takımlarında yer alan orta saha oyuncusu, son olarak Fransa Ligi takımlarından Lens'de oynadı. Orta alanın her yerinde forma giyebilen ve 119 resmi müsabakaya çıkan Diarra, bu sürede 12 gol sevinci yaşayıp, 11 kez asist kaydetti, 5 kez de Mali Milli Takımı forması giydi.

Futbola Yunanistan Ligi takımlarından Xanthi'nin alt yapısında başlayan ve 2013 yılına kadar burada forma giyen 29 yaşındaki Yuri Lodygin ise daha sonra Rusya futbolunun önde gelen takımlarından Zenit'e transfer oldu.

187 santimetre boyundaki deneyimli file bekçisi, kariyerinde 193 resmi müsabakaya çıktı. Rusya Milli Takımı'nın kalesini 11 kez koruyan Yuri, 44 sefer de Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydi.