Gazişehir Gaziantepspor, Karabük'e 6 attı

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Gazişehir Gaziantepspor, Karabükspor'u Del Valle (2), Chabbi (2), Poepon ve Can Sıkılmaz'ın kendi kalesine attığı golle 6-1 mağlup etti.

Karşılaşmaya hızlı bir giriş yapan Gaziantepspor, Chabbi'nin golüyle henüz 3. dakikada Karabükspor ağlarını havalandırarak durumu 1-0'a getirdi. 17. dakikada Yonathan Del Valle, skoru 2-0'a getiren golü kaydetti. 35. dakikada Karabükspor, Berk Kervamkıran'ın golüyle farkı 1'e indirdi.

36. dakikada sahneye yeniden Del Valle çıktı ve Gazişehir Gaziantep adına farkı yeniden 2'ye çıkararak skoru 3-1'e getirdi. 57. dakikada Chabbi, kendisinin 2, Gazişehir Gaziantepspor adına 4. golü Karabükspor ağlarına gönderdi.

75. dakikada Gazişehir Gaziantepspor, Karabüksporlu Can Sıkılmaz'ın kendi ağlarına gönderdiği golle durumu 5-1 yaptı. 89. dakikada Rydell Poepon, Karabükspor ağlarını sarsarak skoru 6-1 yaptı ve bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

Karşılaşma sonrasında Gazişehir Gaziantepspor, 31 puanla ligde 3. sıraya yükseldi. Karabükspor ise, -1 puanla son sırada kalmaya devam etti.