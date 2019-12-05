Gazişehir kupada Kırklarelispor'a yenildi

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Larin yine gol attı

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Norveçli futbolcudan etkileyici top sürme ve kontrolü antrenmanı

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Bursasporlu taraftarlar dönüş yolunda da kaza yaptı

1 Ahmet Nur Çebi transfer yapılacak bölgeleri söyledi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, devre arasında iki bölgeye transfer yapacaklarını ifade etti.

2 Galatasaray, Ariedo Braida'ya teklif yaptı Galatasaray, Barcelona'da scout olarak görev yapan Ariedo Braida'ya futbol direktörlüğü teklifinde bulundu. Fatih Terim'in yakın arkadaşı olan İtalyan futbol adamı, henüz cevabını vermedi.

3 Lemina ve Şener antrenmana çıktı Süper Lig'de oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da Lemina, Emre Akbaba ve Şener Özbayraklı takımla birlikte çalıştı.

4 Abdullah Avcı'nın liderlik hesapları Süper Lig'de son 7 haftada 19 puan toplayarak müthiş bir çıkış yakalayan ve zirveyle aradaki farkı 3'e indiren Beşiktaş, Kadıköy deplasmanına lider gitmek istiyor.

5 Deniz Türüç: Puan farkını kapatıp şampiyon olabiliriz Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Deniz Türüç, geçen sezon Galatasaray'ın 8 puan geriden gelip şampiyon olmasını örnek göstererek, "Biz de aynısını yapabiliriz" dedi.

6 İtalya'da gündem Corriere dello Sport'un ırkçı manşeti İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden biri olan Corriere dello Sport, Inter-Roma maçı öncesi attığı ırkçı manşetle gündem oldu.

7 Emin Bayram ilk maçında göz doldurdu Galatasaray'ın Tuzlaspor'a mağlup olduğu maçta ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyen 16 yaşındaki Emin Bayram, tam not aldı.

8 Selçuk İnan'ın Tuzla maçı performansı eleştirildi Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Selçuk İnan, dün akşam oynanan Tuzlaspor maçından sonra bir kez daha taraftarların hedefi oldu.

9 Adem Büyük kalecinin ayağına bastı Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'a 2-0 yenildiği maçta Adem Büyük'ün, kaleci Bayram Olgun'un ayağına basması tepki çekti.