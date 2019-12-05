Gazişehir kupada Kırklarelispor'a yenildi

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçlarında sürprizler devam ediyor. Bugün oynanan mücadelede GMG Kırklarelispor, Gaziantep'i 2-1 devirdi.
AVANTAJ KIRKLARELİSPOR'DA
45+3. dakikada GMG Kırklarelispor öne geçti. Ev sahibi ekibin ceza sahası dışında çapraz pozisyondan kazandığı serbest atışı, Burak Sürmeli kullandı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
80. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Emre Keleşoğlu'nun ceza sahasına ortasında Caner Koca, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.
85. dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Kayode ceza sahasında İbrahim Sürgülü ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı kararı verdi. 86'ncı dakikada Kenan Özer'in kullandığı penaltıda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1
Karşılaşmayı GMG Kırklarelispor 2-1 kazandı.