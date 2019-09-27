Gece ManU'ya gol attı, sabah lise sınavına girdi

Rochdale'in 16 yaşındaki genç oyuncusu Luke Matheson, İngiltere Lig Kupası 3. Tur maçında Manchester United'a Old Trafford'da gol atarak Ada basınında manşetlere çıktı.

"YARIN OKULDA OLMAM GEREKİYOR"

Çarşamba gecesi Old Trafford'da 90 dakika forma giyen Matheson, bir gün sonra ise gittiği Trinity Lisesi'nde Psikoloji dersinin sınavına girdi. Manchester'a 30 dakikalık bir mesafedeki Rochdale'de yaşayan Matheson, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Yarın okulda olmam gerekiyor. Bu gece uyuyabileceğimi sanmıyorum ama yarın okulda Psikoloji sınavım var. Nasıl olacak bilmiyorum." dedi.

"FUTBOL OLMAZSA BİR B PLANIM OLSUN İSTİYORUM"

Luke Matheson, "Kulübüm ve okulum beni destekliyor. Eğitimi seviyorum ve ikisini birlikte götürmek istiyorum. Futbol size bir garanti vermiyor. Neler olacağını asla bilemezsiniz. Dünyanın en iyi oyuncusu bile olabilirsiniz ama hiçbir şey garanti değil. Bu nedenle futbol olmazsa, bir B planım olsun istiyorum." ifadelerini kullandı.