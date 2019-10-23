Gecenin en başarılı kalecisi Muslera

Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, Real Madrid'e 1-0 yenilmesine rağmen, Muslera yine maçın adamı oldu.

MUSLERA 12 KURTARIŞ YAPTI

Dün gece yaptığı 12 kurtarışla ağır bir yenilgiyi engelleyen Muslera, Şampiyonlar Ligi kariyerinin en yüksek sayısına ulaştı. Uruguaylı, dün gece oynanan maçların da en başarılı kalecisi oldu.

Bu sezon birçok maçta Galatasaray'ı kurtaran Muslera maçın ardından şöyle konuştu: "Şampiyonlar Ligi’nde kazanmanın kuralı açık, bu tip maçlarda yakaladığınızı atacaksınız ve hata yapmayacaksınız. Kötü oynamadık ama kaybettik. Hâlâ şansımız var ama bu konulara dikkat etmeliyiz. Dört tane net pozisyon bulduk, bunları atmanız lazım. Courtois'yı da tebrik etmek lazım. Bu seviyede atamazsanız, sonuç gelmez. Büyük takımsınız, beklentiler büyük ve dakikalar azaldıkça oyun uzun topa dönüyor. İş buraya gelmeden gol bulmanız gerekiyor. Şimdi önümüzdeki maçlarda iyi işler yapmalıyız."





GALATASARAY'IN GOLÜ YOK

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları oynanıyor. 32 takımın yer aldığı Devler Ligi'nde gol atma başarısı gösteremeyen tek takım Galatasaray.

Sarı-kırmızılı temsilcimiz, Club Brugge'le 0-0 berabere kalırken, PSG ve Real Madrid'e 1-0'lık skorlarla yenildi.