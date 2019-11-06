Geleceğin milli atletleri 'Stad Atletik'te yetişiyor

Kentte 67 yıl önce kurulan ve yetiştirdiği milli sporcularla uluslararası müsabakalarda ülkeyi başarıyla temsil eden kulüp, tüm faaliyetlerini durdurarak resmi olarak 15 yıl önce kapandı.

Atletizme katkı sağlamak, sporcu sayısını arttırmak ve milli takıma yeni sporcular kazandırmak için yıllar sonra yeniden "Zonguldak Stad Atletik Kulübü" adıyla faaliyete geçen kulübün hem başkanlığını hem de antrenörlüğünü yapan Utku Duman ile antrenör Özgün Duman, özellikle okullardaki taramalarla farklı branşlarda sporcular yetiştirmeyi hedefliyor.

Kent dışındaki kulüplerde yarışan sporcuları da bünyesinde toplamayı amaçlayan kulüp, gelecek sezonlarda 16 yaş altında ulusal düzeyde yapılacak şampiyona, turnuva ve lig müsabakalarında yer almayı planlıyor.

"KULÜBÜN BAŞARILARINDAN ETKİLENDİM"

Utku Duman, döneminde küçük bir odada kurulan ama büyük işler başaran kulübü yeniden faaliyete geçirdiklerini söyledi.

Kulübün yurt dışında önemli başarılara imza atıp atletizme başarılı milli sporcular kazandırdığını anımsatan Duman, ligde de Türkiye ikinciliğinin bulunduğunu belirtti.

Duman, belirli seviyeye gelen sporcuları il dışındaki kulüplere gönderdiklerini anlatarak şöyle devam etti:

"Kent adına birleştirici özelliği olan bir kulübün olmasına karar verdim. Tarih kitaplarını araştırırken Stad Atletik Kulübüne o zaman rastladım ve kulübün başarılarından çok etkilendim. Sonra bu kulübün Zonguldak'ta yeniden kurulup birleştirici bir güç olmasını istedim. Atletizm antrenörü kardeşimle birlikte bu işe giriştik. İl müdürümüzle görüşüp nostalji olması açısından kapalı tribünün altında bir odada kurulmasına karar verdik. Bu şekilde çalışmalara başladık."





"MİLLİ SPORCULARLA ÇALIŞIYORUZ"

Kulübün yönetiminde milli sporcuların bulunduğunu anlatan Duman, "Okullardan taramalar yaparak çocukları sahaya getirdim. O çocuklar için de milli takım sporcularıyla antrenman yapmak, onları örnek almak büyük bir şans. Çalışmalarımızı milli sporcularımızla yürütüyoruz. Kentteki yetenekli çocuklarımızı bulup bu kulüp altında birleştirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Duman, 16 yaş altı ligine katılmanın öncelikli hedefleri arasında olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kulüp yarışmalarından sonra daha ileri düzeye gelen sporcularımızı milli takıma kazandırmak, kulüp tarihinde olduğu gibi uluslararası arenada başarı göstermek istiyoruz. Şimdilerde o döneme göre çok daha iyi şartlarımız var ama sporcu bulmakta zorlanıyoruz. Şu anki fiziksel imkanlar o yıllara göre çok daha avantajlı. Çocukların gelişim düzeyleri geçmiş yıllara göre çok daha yavaş."

Duman, çalışmalarını haftada 3 gün statta yaptıklarına değinerek, ailelerin çocuklarını spora yönlendirmelerini istediğini sözlerine ekledi.