Gelson Martins Monaco'da

Fransa Ligi'nde kümede kalma savaşı veren Monaco, transferde bir flaş ismi daha kadrosuna kattı.

Devre arası transfer döneminde Naldo ve Cesc Fabregas'ı kadrosuna katan Monaco, Atletico Madrid'den Gelson Martins'i de transfer etti.

Monaco, Atletico Madrid'den 23 yaşındaki Portekizli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladı. Sezon başında büyük umutlarla Sporting Lizbon'dan Atletico Madrid'e transfer olan sağ kanat oyuncusu, Atletico'da sadece 12 maça çıkabilirken 1 gol kaydetti ve bekleneni verememişti.

Transferin ardından konuşan Martins, ''Monaco'ya geldiğim için çok mutluyum. Sahaya çıkıp takım arkadaşlarıma yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum.'' sözlerini kullandı.