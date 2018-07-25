Gelson Martins'i Atletico Madrid kaptı

İspanyol ekibi, piyasa değeri 35 milyon euro olan 23 yaşındaki oyuncu için bonservis bedeli ödenmediğini açıkladı.

Atletico Madrid, yeni sezon öncesi kadrosunu Portekizli Gelson Martins ile güçlendirdi. Taraftarın Sporting antrenmanına saldırmasının ardından kulüple yollarını ayıran oyuncular arasında yer alan Martins ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. İspanyol ekibi, piyasa değeri 35 milyon Euro olan 23 yaşındaki forvet oyuncusu için bonservis bedeli ödemedi.

35 MİLYON EURO

Kariyerine sağ bekte başlamasına karşın, daha sonra hücum yönündeki yetenekleri dolayısıyla mevki değiştiren Martins'e ne kadar ücret ödeneceği açıklanmadı. 2015'te henüz 19 yaşındayken Sporting ile ilk profesyonel maçına çıkan Martins, sonraki üç sezonda Lizbon ekibinin değieşmez isimlerinden biri oldu. 140 maça 27 gol ve 30 asist sığdıran Martin, Şampiyonlar Ligi'nde 15 ve UEFA Avrupa Ligi'nde de 6 maça çıktı.

Portekiz alt yaş milli takımlarında da oynayan Martins, A Milli Takım ile ilk maçını 21 yaşında 6-0 kazanılan Andorra karşısında oynadı. Portekiz Milli Takım formasını 19 kez giyen Gelson Martins, ülkesinin 2018 Dünya Kupası kadrosunda da yer aldı. Ancak sadece Fas ile oynanan grup maçında görev yaptı.