Genç milli futbolcu Metehan Güçlü Rennes'de

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Paris Saint-Germain forması giyen 20 yaşındaki forvet oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

PSG ALTYAPISINDAN YETİŞTİ

Altyapısından yetiştiği Paris Saint-Germain ile şubat ayında profesyonel sözleşme imzalayan Metehan Güçlü, geçen sezon Nantes maçında ilk kez lig maçında forma giymiş ve bir de gol atmıştı.

"GELİŞİMİME KATKI SAĞLAYACAK"

Kulübün yayın organına konuşan Metehan Güçlü, Rennes'e geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Takım arkadaşlarım ve taraftarlar için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Çok iyi bir kadroya sahibiz ve bu da benim gelişimime katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.