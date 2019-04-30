Genç boksör Gamze bu kez Avrupa Şampiyonluğu istiyor

Geçen yıl Rusya'da düzenlenen Yıldız Kızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya alan 16 yaşındaki sporcu, bu sene Türkiye şampiyonu olarak yeniden milli takıma seçildi.

Mayıs ayında Romanya'da düzenlenecek Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'na Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde hazırlanan Gamze Soğuksu, Avrupa şampiyonu olarak İstiklal Marşı'nı okutmak istiyor.

Gamze Soğuksu, verimli bir kamp süreci yaşadıklarını söyledi.

"BOKS BANA GÜÇ VERİYOR"

Yaklaşık dört yıl önce okulda tanıştığı antrenörü İbrahim Gündoğdu'nun kendisini boks yapmaya davet etmesiyle bu sporla tanıştığını anlatan milli sporcu, "Kısa sürede boks, hayatımı kaplamaya başladı. Bunun üzerine tüm zamanımı boksa ayırmaya başladım. Boks bana güç veriyor." diye konuştu.

Hedefinin zirve olduğunu vurgulayan Gamze Soğuksu, "Geçen yıl 46 kiloda Türkiye şampiyonu ve Avrupa ikincisi oldum. Bu yıl 48 kiloda tekrar Türkiye şampiyonu oldum. Bu sene Avrupa şampiyonu olarak gümüşü altına çevireceğim." ifadelerini kullandı.

Altın madalya için yumruk atacak VİDEO



26 GENÇ SPORCU KAMPTA

Yıldız Kız Boks Milli Takımı Sorumlu Antrenörü Ahmet Çınar ise 26 boksörle kampın devam ettiğini belirtti.

Gamze Soğuksu'nun başarılı bir boksör olduğunu ifade eden Çınar, şunları kaydetti:

"Gamze, mili takımımızın kaptanı. Geçtiğimiz yıl Avrupa ikincisi olarak bize buruk bir sevinç yaşatmıştı. Kendisi de bizler de İstiklal Marşı'nı okutmak istiyorduk. Bu nedenle buruk bir sevinç oldu. İnşallah Rusya'da yarım kalan işi Romanya'da tamamlayarak İstiklal Marşı'mızı okutacak."

Güzel bir şampiyona geçirmek istediklerini belirten Çınar, "Gamze'ye güveniyoruz. Kızımız başarılı ve yetenekli bir sporcu. Romanya'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu.

Milli takım antrenörlerinden Orhan Çavdar, geçen yıl Gamze Soğuksu'nun hakemlerin yanlış kararları nedeniyle şampiyonluğu kaçırdığını ifade ederek, bu sene genç sporcunun şampiyon olacağına inançlarının tam olduğunu dile getirdi.