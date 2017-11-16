19 yaşındaki ABD'li Ryan Garcia, boksun yükselen yeni yıldızları arasında gösteriliyor.

İlk boks eldivenini 7 yaşında giyen Garcia, 18 yaşına kadar Meksika'da boks yaptı. Evinin garajını boks salonu gibi kullanan genç Amerikalı, kendisini burada çok geliştirdi.

Genç boksör Ryan Garcia önüne geleni nakavt ediyor - İZLE

11 MAÇTA 10 NAKAVTI VAR

Son müsabakasına temmuz ayında çıkan Ryan Garcia, profesyonel olarak çıktığı 11 mücadelenin 10'unu nakavtla kazandı.

İleride dünyanın en iyi boksörü olmak istediğini belirten başarılı sporcu "Kendime olan inancım beni ayakta tutan şey, hep dünya şampiyonu olacağıma inanıyorum" dedi.