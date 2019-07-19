Genç futbolcular Fatih Terim'in radarında

Geçtiğimiz sezon Ozan Kabak'a güvenen ve şans veren Fatih Terim, 19 yaşındaki oyuncunun 11 milyon euroya Stuttgart'a satılmasında önemli bir rol oynamıştı. Terim, şimdilerde Ozan Kabak gibi yeni genç oyuncular çıkarmayı hedefliyor.

10 GENÇ OYUNCUYU KAMPA GÖTÜRDÜ

Avusturya kampına 10 genç oyuncu dahil eden deneyimli teknik adam, gelecek vaadeden isimlerle yakından ilgileniyor.

Sık sık futbolcularıyla toplantı yapan, onlara hatalarını gösteren Terim, aynı zamanda Ozan Kabak örneğini de anlatıyor. Çok çalışırlarsa Ozan gibi ilk 11'de şans bulacaklarını aktaran 65 yaşındaki hoca, hak eden isimlere forma vermekten çekinmeyeceğini söyledi.

Fatih Terim'in kampa aldığı 10 genç futbolcu şöyle:

Mustafa Kapı (16): Orta saha

Erencan Yardımcı (17): Forvet

Ali Yavuz Kol (18): Forvet

Mirza Cihan (18): Sağ ve sol kanat

Yunus Akgün (19): Sağ ve sol kanat

Metehan Mertöz (19): Sol bek

Atalay Babacan (19): Orta saha

Berk Balaban (19): Kaleci

Batuhan Şen (20): Kaleci

Gökay Güney (20): Stoper-orta saha







