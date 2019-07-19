Genç futbolcular Fatih Terim'in radarında

Geçtiğimiz sezon Ozan Kabak'a güvenen ve şans veren Fatih Terim, 19 yaşındaki oyuncunun 11 milyon euroya Stuttgart'a satılmasında önemli bir rol oynamıştı. Terim, şimdilerde Ozan Kabak gibi yeni genç oyuncular çıkarmayı hedefliyor.
10 GENÇ OYUNCUYU KAMPA GÖTÜRDÜ
Avusturya kampına 10 genç oyuncu dahil eden deneyimli teknik adam, gelecek vaadeden isimlerle yakından ilgileniyor.
Sık sık futbolcularıyla toplantı yapan, onlara hatalarını gösteren Terim, aynı zamanda Ozan Kabak örneğini de anlatıyor. Çok çalışırlarsa Ozan gibi ilk 11'de şans bulacaklarını aktaran 65 yaşındaki hoca, hak eden isimlere forma vermekten çekinmeyeceğini söyledi.
Fatih Terim'in kampa aldığı 10 genç futbolcu şöyle:
Mustafa Kapı (16): Orta saha
Erencan Yardımcı (17): Forvet
Ali Yavuz Kol (18): Forvet
Mirza Cihan (18): Sağ ve sol kanat
Yunus Akgün (19): Sağ ve sol kanat
Metehan Mertöz (19): Sol bek
Atalay Babacan (19): Orta saha
Berk Balaban (19): Kaleci
Batuhan Şen (20): Kaleci
Gökay Güney (20): Stoper-orta saha