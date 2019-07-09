Genç futbolcularımıza teklif yağıyor

Son yıllarda Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Ozan Kabak ve Merih Demiral gibi futbolcuları Avrupa'nın 4 büyük ligine satmayı başaran kulüplerimiz, bunu bir gelenek haline getirebilir.

FFP kriterleri nedeniyle futbolcu transfer etmekte zorlanan 4 büyüklerin kasasını rahatlatacak teklifler gelmeye devam ediyor.

Avrupa'da birçok kulübün yaptığı "ucuza al, yüksek fiyata sat ve yeni yetenekler keşfet" uygulaması Türk futboluna da ilaç olacak gibi.

YUSUF VE ABDÜLKADİR EN GÖZDE İKİ İSİM

Trabzonspor'da gösterdiği performansla Avrupa'daki birçok kulübün dikkatini çeken Yusuf Yazıcı için en ciddi teklif Fransa'nın Lille takımından geldi. Fransız kulübünün başkanı geçtiğimiz günlerde 22 yaşındaki futbolcu için 20 milyon euroluk bir teklifte bulunduklarını duyurmuştu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavililerin bir diğer yeteneği Abdülkadir Ömür için ise Monaco'dan 15-16 milyon euro civarında bir teklif aldıklarını duyurmuştu.

DORUKHAN'IN ÇIKIŞI SÜRÜYOR

Diğer taraftan Beşiktaş'taki performansıyla kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Dorukhan'ın çıkışı sürüyor.

A Milli Takım'a kadar yükselen ve özellikle Türkiye-Fransa maçındaki performansıyla göz dolduran 23 yaşındaki futbolcuyla Lazio ve Udinese kulüpleri ilgileniyor.

İstanbul'a kadar gelen İtalyan yetkililerin siyah-beyazlı futbolcu için 10 milyon euroyu gözden çıkardıkları öğrenildi.

İTALYANLAR ELİF ELMAS'I DA İSTİYOR

İtalyanların bir diğer istediği futbolcu ise Elif Elmas.

Fenerbahçe'nin genç yeteneğini yakından takip eden Napoli Kulübü yetkililerinin, 19 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda bu hafta sarı-lacivertli kulüple masaya oturacağı belirtildi. Elif için konuşulan rakam ise 10 milyon euro.