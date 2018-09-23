Genç güreşçi Arif Özen Dünya Şampiyonu

Trnava kentinde gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde Arif Özen, final mücadelesinde Hintli Dupiak Punia'yı 2-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Günün diğer mücadelesinde Erhan Yaylacı, 96 kilo üçüncülük maçında Rus Khok Khuhov'u 7-3 mağlup ederek bronz madalya elde etti.
TÜRK GÜREŞÇİLER 5 MADALYA KAZANDI
Türk sporcular, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nı 5 madalyayla tamamladı.
Serbest stilde Arif Özen, grekoromende ise Kerem Kamal, altın madalya kazandı. Erhan Yaylacı serbestte bronz madalyanın sahibi olurken, grekoromen stilde Erkan Ergen ile Muhittin Sarıçiçek bronz madalya kazandı.